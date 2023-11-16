Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da partilileriyle buluştu

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da partilileriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da partilileriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da partilileriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il ve ilçe yöneticileriyle buluşan Bakırhan, çok önemli bir süreçten geçildiğini, yerel seçimlerde kendilerine yakışır bir sonuç elde etmek için bu toplantıları yaptıklarını söyledi.

        Bakırhan, "Önümüzdeki dönem yeniden yapılandığımız, yenilendiğimiz ve daha güçlü bir mücadeleyi önümüze koyacağımız, oyunları teşhir ederek başarıya ulaşabileceğimize inancımız tam." diye konuştu.

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel’in genel başkan seçilmesine değinen Bakırhan, "Adına yenilikçiler ve yenilenme denildi ancak takip ediyoruz çok bir şey değişmeyecek gibi. Bu devletçi kodlarla gerçek anlamda yüzleşmeden, ulusalcı, milliyetçi ve Kemalist anlayış devam ettiği müddetçe isimlerin ve parti yönetimlerinin değişmesinin bir anlam ifade etmediğine hep birlikte şahit olduk." ifadelerini kullandı.

        Bakırhan daha sonra beraberindeki partililerle merkez Bağlar ilçesinin Sakarya ve Nükhet Coşkun caddelerinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Su Kardeşliği" toplantısı gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da "Su Kardeşliği" toplantısı gerçekleştirildi
        Bağlar'da ağaçlara bakım ve budama yapılıyor
        Bağlar'da ağaçlara bakım ve budama yapılıyor
        Kitap mezadı Diyarbakırlı öğrencilerle buluşacak
        Kitap mezadı Diyarbakırlı öğrencilerle buluşacak
        Diyarbakırlı sporcu, Türkiye'yi Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda temsil edec...
        Diyarbakırlı sporcu, Türkiye'yi Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda temsil edec...
        Kan parası için verilen araziyi geri alamayınca diğer amca oğlunu da öldürm...
        Kan parası için verilen araziyi geri alamayınca diğer amca oğlunu da öldürm...
        Bayram ziyareti dönüşü anne ve kızın öldüğü silahlı saldırıda dinlenen tanı...
        Bayram ziyareti dönüşü anne ve kızın öldüğü silahlı saldırıda dinlenen tanı...