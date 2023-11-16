HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da partilileriyle buluştu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da partilileriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin il ve ilçe yöneticileriyle buluşan Bakırhan, çok önemli bir süreçten geçildiğini, yerel seçimlerde kendilerine yakışır bir sonuç elde etmek için bu toplantıları yaptıklarını söyledi.

Bakırhan, "Önümüzdeki dönem yeniden yapılandığımız, yenilendiğimiz ve daha güçlü bir mücadeleyi önümüze koyacağımız, oyunları teşhir ederek başarıya ulaşabileceğimize inancımız tam." diye konuştu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel’in genel başkan seçilmesine değinen Bakırhan, "Adına yenilikçiler ve yenilenme denildi ancak takip ediyoruz çok bir şey değişmeyecek gibi. Bu devletçi kodlarla gerçek anlamda yüzleşmeden, ulusalcı, milliyetçi ve Kemalist anlayış devam ettiği müddetçe isimlerin ve parti yönetimlerinin değişmesinin bir anlam ifade etmediğine hep birlikte şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Bakırhan daha sonra beraberindeki partililerle merkez Bağlar ilçesinin Sakarya ve Nükhet Coşkun caddelerinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.