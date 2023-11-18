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        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı

        Diyarbakır'daki operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, bir sığınakta yaşam malzemeleri, 204 kilogram esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 09:14 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:25
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        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı
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        Diyarbakır'daki operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, bir sığınakta yaşam malzemeleri, 204 kilogram esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Hani ve Lice ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu başarıyla tamamlandı.

        Operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, bir sığınakta yaşam malzemeleri, 204 kilogram esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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