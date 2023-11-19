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        Diyarbakır'da dereye düşen kişi öldü

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 22:45 Güncelleme: 19.11.2023 - 22:45
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        Diyarbakır'da dereye düşen kişi öldü
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçede yaşayan Behçet Avcı (51), bir yakınının düğün töreni için gittiği Merkez Mahallesi'ndeki salonun arkasında, dengesini kaybederek dereye düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Akıntıya kapılan Avcı, ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde dere yatağında bulundu.

        Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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