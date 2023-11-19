Diyarbakır'da dereye düşen kişi öldü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan Behçet Avcı (51), bir yakınının düğün töreni için gittiği Merkez Mahallesi'ndeki salonun arkasında, dengesini kaybederek dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılan Avcı, ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde dere yatağında bulundu.

Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.