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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, bazı kurumlara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:23
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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, bazı kurumlara ziyarette bulundu.

        Ataman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Mehmet Sabahattin Genç'i ziyaret etti.

        Ataman, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren İl Müdürü Genç'e başarılar dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'i de ziyaret eden Ataman daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçti. Burada İl Müdürü olarak atanan Aydın Polat'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Polat da kurumun faaliyetleri ve projelerine ilişkin bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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