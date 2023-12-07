Diyarbakır'da deprem tatbikatı yapıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde UMKE koordinasyonunda, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Lice ilçesinde yapılacak yeni devlet hastanesinin inşaat alanında, 21. Bölge Diyarbakır UMKE koordinasyonunda 3 gün süren İl Eğitim ve Tatbikat Kampı'nda ekiplere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kampın son gününde 30 araç ve 170 personelin katılımıyla olası bir deprem sonrası yürütülecek çalışmalara ilişkin tatbikat gerçekleştirildi.

UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatbikatta senaryo gereği, ilçeye Yamaçlı köyünde meydana gelen depremin ardından çalışma yürüttü.

Senaryo gereği, olay yerinde jandarma ve polis ekipleri tedbir alırken, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri de enkaz altında kalan yaralıları kurtardı, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdidine karşı özel kıyafetli ekipler de kazazedelere müdahale etti.

AFAD ekipleri, yüksekten sedyeyle yaralı indirdi, jandarma ekipleri tarafından depremden etkilenen vatandaşların kayıtları alınarak barınma alanlarına tahliyesi gerçekleştirildi.

Ayrıca, eş zamanlı olarak Lice, Kulp ve Hani ilçelerindeki hastanelerde Hastane Afet ve Acil Durum Planları aktive edilerek, hasta kabul ve tahliyeleri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, AA muhabirine, ülkede her an afetlerle karşı karşıya kalabilme riski olduğunu söyledi.

Müdürlük olarak personelin eğitimini sağlamak için sürekli yeni tatbikatlar gerçekleştirdiklerini, bugün de bu kapsamda bir tatbikat yaptıklarını aktaran Pamukçu, tatbikatta tüm kurumların koordinasyonunun sağlandığını belirtti.

Pamukçu, "Tatbikatlarla personelimiz olabilecek deprem, sel gibi afetlere karşı hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktalar. İl ve bölge bazlı tatbikatlar yapıyoruz, bu yıl 3. tatbikatımızı yaptık. Sadece UMKE olarak Diyarbakır'da 470 personelimiz var. Hepsi olabilecek her türlü afete karşı hazırlıklı durumda." ifadelerini kullandı.

Tatbikatta, Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit ve AFAD gönüllüleri de yer aldı.