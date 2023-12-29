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        Diyarbakır'da kontrolden çıkarak yamaca çarpan midibüsteki 27 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolcu midibüsünün yamaca çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:05
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        Diyarbakır'da kontrolden çıkarak yamaca çarpan midibüsteki 27 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolcu midibüsünün yamaca çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

        Bingöl-Diyarbakır seferini yapan Fuat K. idaresindeki 16 AAG 10 plakalı midibüs, Lice'nin Abalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yamaca çarptı.

        Kazada, sürücünün de bulunduğu 27 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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