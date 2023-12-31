Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 22 kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 41 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 41 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 10 gün süren asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Yapılan kontrollerde 1'i kurusıkı 5'i ruhsatsız 6 tabanca, bıçak, 65 mermi, 2 çalıntı motosiklet, 14 sentetik ecza maddesi, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 22 şüphelinin de bulunduğu 41 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı.
Uygulama kapsamında denetlenen 1480 araçtan 252'sine 273 bin lira trafik cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.