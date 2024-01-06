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        Geleceğin hukukçuları Diyarbakır'daki temsili mahkemede mesleklerini tanıdı

        AZİZ ASLAN - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF'24) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kurulan mahkemede temsili duruşma gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:04
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        Geleceğin hukukçuları Diyarbakır'daki temsili mahkemede mesleklerini tanıdı
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        AZİZ ASLAN - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF'24) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kurulan mahkemede temsili duruşma gerçekleştirildi.

        DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla bölgedeki 15 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılan gençler, 250'yi aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında bilgi alıyor, iş ve staj başvurusunda bulunuyor.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da fuarda duruşma salonu dizaynı ile stant açtı.

        Standı ziyaret eden geleceğin hukukçuları, hakim, savcı ve avukat cübbesi giyiyor, hatıra fotoğraf çektiriyor.

        Başsavcılık ayrıca DÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nu da duruşma salonuna dönüştürerek, senaryo gereği mahkeme kurdu.

        Bir boşanma davasının gördüğü temsili duruşmada, hakim, savcı, tanık, sanık, mübaşir gibi rolleri hakim ve adliye personeli üstlendi.

        Duruşmayı izleyen öğrenciler uygulamalı eğitimle teorik bilgilerini pekiştirirken, yargılama sırasında yaşananları görerek tecrübe ediniyor.

        - "Boşanma davasını çok gerçekçi oynadılar"

        Temsili duruşmayı izleyen öğrencilerden DÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıfta okuyan Azerbaycanlı Yegane Guluzade, AA muhabirine, hukuk eğitimi almak için Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

        Babasının 20 yıldır avukatlık yaptığını anlatan Guluzade, baba mesleğini sürdürmek için bu bölümü tercih ettiğini belirtti.

        Guluzade, temsili duruşmadan çok etkilendiğini anlatarak, "Bilmediğim birçok şey vardı. Boşanma davasını çok gerçekçi oynadılar. Duruşmayı çok gerçekçi oynadıkları için o anları yaşamış gibi hissettim. Bir davanın içerisindeydim gibi. Gelecek planlarımda bu duruşma önemli bir rol aldı. Bu etkinliği görmemizi sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Meslek hayatıma çok şey katacağını düşünüyorum"

        Emir Haktan Sevim ise ilk kez bir duruşma ortamı gördüğünü belirterek, gelecekte böyle bir ortamda olacağını hayal ettiğini ifade etti.

        Sevim, şunları söyledi:

        "Böyle bir duruşmada bulunmak güzeldi. Çünkü bilmediğim birçok şey varmış, onu fark ettim. Boşanma davasının nasıl gerçekleştirildiğini gördük. Davayı izlerken kendimi avukat veya hakim olarak gördüm. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve oynatılan temsili duruşmanın gelecekteki meslek hayatıma çok şey katacağını düşünüyorum."

        Arda Özden de güzel bir temsili duruşma izlediklerini anlatarak, boşanma davasında bu kadar çok prosedür olduğunu bilmediğini aktardı.

        Özden, "Böyle bir duruşmanın okulumuzda olmasından gurur duyduk, mutlu olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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