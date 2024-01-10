Diyarbakır'da kırsal kalkınmaya destek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında kentin gelişmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında kentin gelişmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, tarımsal sulama altyapılarını güçlendirmek ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla 2023 yılında, 10 yeni gölet yapımı ve 23 Hayvan İçme Suyu (HİS) Gölet'i bakım ve onarım çalışması yaparak 33 göleti halkın hizmetine sundu.

Ekipler, Çermik, Çüngüş, Silvan, Hani, Lice, Kulp, Ergani, Hazro, Dicle, Kocaköy ilçelerinde 77 bin metre açık kanal ve 42 bin 460 metre kapalı kanal olmak üzere 119 bin 460 metre kanal çalışmasına devam ediyor.

Ayrıca, Hani ilçesindeki Aynkebir kaynağından çıkan su, beton kanal ve borular kullanılarak yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisiyle buluşturuldu.

Proje kapsamında, 6 bin 945 metre trapez tipi ve 343 metre dik tipi olmak üzere 7 bin 288 metre kanal yapıldı, 160 tarla priz kapağı, 13 yol geçidi, 9 sel geçidi yapılıp, 1350 metre boru döşenerek, 1150 dekar arazi suyla buluşturuldu.

Kırsal mahallelerde bulunan yayla ve meralardaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için de su sevkiyatı gerçekleştirilerek, her biri 5 tonluk 53 portatif su deposu dağıtımı yapıldı.

İlin, fıstık, badem, ceviz üretiminde Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olması çalışmalarına devam eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bismil, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Hani, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 200 bin ağaca fıstık aşısı uyguladı.

Coğrafi işaretli Karacadağ çeltiğinin üretilmesi amacıyla 93 üreticiye 169 ton çeltik tohumu ayrıca 1406 üreticiye 33 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu olmak üzere 202 ton tohum dağıtımı yapıldı.

Ayrıca, karpuzu yetiştiricilerini teşvik etmek için 4 bin 500 kilogram gübre, 4 bin 500 gram yaprak biti ve 9 litre kırmızı örümcek ilacı çiftçilere dağıtıldı.

Diyarbakır Arı Yetiştiriciliği Birliğini desteklemek, özellikle gençlere ve kadınlara yeni imkanlar sunmak amacıyla 162 üreticiye 4 bin 50 arılı kovan dağıtıldı.

Çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla, badem soyma, 5 badem silkeleme makinesi ve 600 litrelik pulverizatör olmak üzere 8 makine ve teçhizat üreticilere hibe edildi.