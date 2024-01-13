Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiası

        Diyarbakır'da Çin uyruklu kişi ürün alımı konusunda dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Çin uyruklu kişi ürün alımı konusunda dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

        Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Çinli Yang Qinghui Shandong dolandırıldığı gerekçesiyle başvurdu.

        Sosyal medya üzerinden tanıştığı R.K. ile ilaç sanayisinde kullanılan bir ürün almak için iletişime geçtiğini savunan Shandong, 10 Ocak'ta Diyarbakır'a geldiğini, 10 bin dolar vermesine rağmen ürünün kendisine teslim edilmediğini aktardı.

        Bunun üzerine konuyu araştıran polis ekipleri, şüpheli R.K'yi yakaladı.

        Şüpheli, 10 bin doları Shandong'a teslim etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından R.K. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Kendisine cinsel saldırıda bulunanı öldüren kadına `ağır tahrik indirimi´ i...
        Kendisine cinsel saldırıda bulunanı öldüren kadına `ağır tahrik indirimi´ i...
        Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor
        Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor
        Diyarbakır'da Güneş Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı
        Diyarbakır'da Güneş Evi, ilkokul öğrencilerini ağırladı
        Diyarbakır TSO'nun yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı
        Diyarbakır TSO'nun yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı
        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı