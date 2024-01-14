Diyarbakır'da kaybolan 68 yaşındaki kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

Diyarbakır'da, 8 Ocak'ta kaybolan 68 yaşındaki Abdurezzak Kılıç'ın cesedi Dicle Nehri'nde bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'ndeki evinden bir yakınını ziyaret etmek amacıyla 8 Ocak'ta ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Kılıç'ın cansız bedenine, Dicle Nehri'nde daha önce kıyafet ve bazı eşyalarının bulunduğu yerden yaklaşık 5 kilometre ilerideki bir bölgede ulaşıldı.

AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekiplerinin dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla yürüttüğü, botla gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucu bulanan ve sudan çıkarılan ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay yerine gelen Vali Ali İhsan Su, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi aldı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıç'ın, 8 Ocak günü evden çıktığını ve ondan haber alamayan ailesinin haber vermesi üzerine arama çalışmalarına başlandığını belirtti.

Arama çalışmalarına 138 personelin katıldığını ve il dışından gelen jandarma arama kurtarma ile AFAD ekiplerinin de çalışmalara destek verdiğini ifade eden Su, "Arkadaşlarımızın hepsi seferber oldu. Koordinasyon içinde arama faaliyetlerini devam ettirdiler." dedi.

Kılıç'ın cep telefonunun ve montunun suda bulunması üzerine çalışmaların Dicle Nehri'nde yoğunlaştırıldığını aktaran Su, bugün ise Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Su, Kılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilediğinde bulundu.

Yürüttükleri çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür eden Su, "Daima vatandaşımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.