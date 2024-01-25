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        Ali Emiri vefatının 100. yılında Diyarbakır'da anıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vefatının 100. yıl dönümünde Diyarbakırlı araştırmacı, yazar Ali Emiri'yi andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:38
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        Ali Emiri vefatının 100. yılında Diyarbakır'da anıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vefatının 100. yıl dönümünde Diyarbakırlı araştırmacı, yazar Ali Emiri'yi andı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Ali Emiri Bilgievi Seminer Salonunda düzenlenen programda, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, öğrencilere Ali Emiri'nin hayatını ve eserlerini anlattı.

        Ali Emiri'nin, ömrünü kitaplarına vakfettiğini aktaran Arslan, şöyle dedi:

        "Ali Emiri kitaplarını da milletine vakfetmiş. Doğduğu topraklarda vatansever, hamiyetperverdi. Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahipti. Yüzyıllarca da önemsenecek bir ilim, irfan adamı olacaktır."

        Arslan, tez çalışmasını yürüttüğü ve çevirisini yaptığı "Ali Emiri Divanı" eserini katılımcılara hediye etti.

        Program kapsamında Ali Emiri'nin el yazmalarından oluşan eserler sergilendi.

        Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, daire başkanları, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

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