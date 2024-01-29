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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu turnuvada derece elde etti

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hayrünnisa Kılınç, Bursa'da düzenlenen U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:30
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu turnuvada derece elde etti
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hayrünnisa Kılınç, Bursa'da düzenlenen U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan Hayrünnisa Kılınç, 27-28 Ocak'ta Bursa'da düzenlenen U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele etti.

        58 ilden 986 sporcunun 18 farklı kategoride yarıştığı turnuvada Kılınç, 2 bin metre yürüyüş müsabakasında Türkiye üçüncüsü oldu.

        Kılınç, elde ettiği derece ile bronz madalya kazandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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