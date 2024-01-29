Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu turnuvada derece elde etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hayrünnisa Kılınç, Bursa'da düzenlenen U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan Hayrünnisa Kılınç, 27-28 Ocak'ta Bursa'da düzenlenen U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele etti.

58 ilden 986 sporcunun 18 farklı kategoride yarıştığı turnuvada Kılınç, 2 bin metre yürüyüş müsabakasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Kılınç, elde ettiği derece ile bronz madalya kazandı.