Diyarbakır'da deprem konutları içme suyu projesinde çalışmalar sürüyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen deprem konutlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen deprem konutlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, deprem konutlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak için merkez Bağlar ilçesi Gömmetaş Mahallesi'nde başlattığı depo ve terfi binası yapımı devam ediyor.

DİSKİ ekipleri, bölgede 13 bin 29 metre cazibeli hat, 11 bin 182 metre terfi hattı, depo tahliye hattı ve 2 tane 10 bin metreküp depo ile terfi merkezlerini yapacak.

İçme suyu iletimi için Gözeli Su Havzası'nda bulunan mevcut sondajdan, borularla yeni inşa edilecek, 10 bin metre küp depoya terfi yapılacak.

İkinci terfi merkezinde ise içme suyu çelik boru ile Oğlaklı Mahallesi TOKİ alanına yapılacak 10 bin metreküp depoya iletimi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçme suyu ihtiyacını karşılamak için 10 kilometre çelik boru isale hattında çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle 10 kilometrelik hattın 1500 metresi yapılmış durumda. Depo ve terfi binasının yapımında çalışmalar devam ediyor. Oğlaklı Mahallesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinde içme suyu ihtiyacını 2055'e kadar karşılamayı planlıyoruz."