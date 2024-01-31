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        Diyarbakır'da İnönü Bulvarı'nın belirli bir kısmı trafiğe kapatılacak

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören yapıların yıkılması kapsamında İnönü Bulvarı'nın belirli bir kısmını 5 gün süreyle trafiğe kapatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:19
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        Diyarbakır'da İnönü Bulvarı'nın belirli bir kısmı trafiğe kapatılacak
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören yapıların yıkılması kapsamında İnönü Bulvarı'nın belirli bir kısmını 5 gün süreyle trafiğe kapatacak.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Sur ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'ndaki ağır hasarlı yapıların yıkımı nedeniyle yolun bir kısmını trafiğe kapatma kararı aldı.

        Alınan karar gereği, Bulvarın Çift Kapı ile Tek Kapı arasında kalan kısmı zorunlu olarak sağlı ve sollu 1 Şubat ile 5 Şubat arasında araç trafiğine kapatılacak.

        Yıkım esnasında olası risklerin önüne geçmek için alınan karar gereği araç sürücülerinin alternatif yolları kullanması gerekecek.

        Toplu ulaşım araçları Ali Emri Caddesi, Kıbrıs Caddesi, İnönü Bulvarı'ndan gelerek Tek Kapı'dan çıkış yapacak.

        Kıbrıs Caddesi yönünden gelen araçlar ise Tek Kapı Ali Emri Caddesi'nden çıkış yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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