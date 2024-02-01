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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:40
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde geçen ay 101 operasyon gerçekleştirildi, 119 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 11'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, 29 bin 616 litre akaryakıt, 42 bin 890 paket sigara, 95 bin 560 dal makaron, 42 elektronik sigara, 66 kilogram tütün, 243 şişe alkollü içki, 28 kilogram çay, tarihi eser obje, 268 kaçak cep telefonu, 65 kaçak cep telefonu aksesuarı, 21 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 20 şarjör, 976 fişek ve 5 gram toz esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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