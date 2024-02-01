Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde geçen ay 101 operasyon gerçekleştirildi, 119 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 11'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 29 bin 616 litre akaryakıt, 42 bin 890 paket sigara, 95 bin 560 dal makaron, 42 elektronik sigara, 66 kilogram tütün, 243 şişe alkollü içki, 28 kilogram çay, tarihi eser obje, 268 kaçak cep telefonu, 65 kaçak cep telefonu aksesuarı, 21 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 20 şarjör, 976 fişek ve 5 gram toz esrar ele geçirildi.