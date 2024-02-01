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        Diyarbakır'da roketatar, mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2 mağarada roketatar, mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:30 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:50
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        Diyarbakır'da roketatar, mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2 mağarada roketatar, mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla Lice kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram Operasyonu" düzenlendi.

        Operasyonda, 2 mağarada, 2 antitank roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 el bombası, 7 telsiz, 2 tüp, dürbün, akım ölçer, 4 kilogram kubar ve yaşam malzemeleri esrar bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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