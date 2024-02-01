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        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması

        Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:22
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        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması
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        Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması yürüttü.

        Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşaması ve ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için yapılan temizlik çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında ekipler, eski Siverek Caddesi'nde temizlik araçları eşliğinde çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri

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