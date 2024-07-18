HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyareti:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam eden sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerle görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Bazı illerden gelen HAK-İŞ üyelerinin de destek verdiği ziyarette konuşan Arslan, şu ana kadar 329 kişinin işten çıkarıldığını söyledi.

"İşçiler ideolojik nedenlerle işten çıkarıldı. Devletimizin çağrısına uyarak dağdan kopup devletimizin şefkatli ellerine teslim olmuş Ayşegül hanımın oğlunu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden hangi gerekçeyle attınız, hangi suçu işledi? Sadece terör örgütüne karşı meydan okuyup devletin şefkatli kucağına teslim olduğu için işten çıkardınız. Şehit yakınımızı işten çıkardınız. Hangi suçu işlemiş? Sadece sizin köhnemiş zihniyetinize sahip olmadıkları için bu arkadaşlarımız işten çıkarıldılar." diyen Arslan, farklı sendikalara üye olan veya hiçbir sendikaya üye olmayan işçilerin de yanında olduklarını ifade etti.