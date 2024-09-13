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        Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den, Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:07
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        Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den, Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama:
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        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını açıkladı.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Eren, Diyarbakır Barosu Toplantı Salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Narin'in öldürülmesinin ülkede ciddi derecede yankı uyandırdığını ve benzer vaka dosyaları açısında milat olacağını söyledi.

        Diyarbakır Barosunun ilk andan itibaren çalışmalara katkı sunduğunu kaydeden Eren, bugün itibarıyla da baro olarak Narin için adaletin tesisi ve faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için dava ve soruşturma dosyasına müşteki olarak başvuru yaptıklarını belirtti.

        Eren, şöyle konuştu:

        "Diyarbakır Barosu, Narin'imizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Dava süreçlerinde biz buna katılma sıfatı diyoruz, bugün bütün aile bireylerinin bu dava dosyası açısından şüpheli konumda oldukları için tutuklu ve daha önce şüpheli olarak ifadeleri alındığı için müşteki sıfatı kazanamayacaklarından dolayı, yazılı başvurumuzla dosyaya resmi anlamda da müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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