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        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, gazetecilerle buluştu

        Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Taraftarımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Hangi koşul olursa olsun burada oynamak bizim için çok önemli. Oynayacağız ve güzel bir galibiyetle takımımızı hedefi olan yarıştaki sürece taşıyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:55
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        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, gazetecilerle buluştu
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        Trendyol 1. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Taraftarımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Hangi koşul olursa olsun burada oynamak bizim için çok önemli. Oynayacağız ve güzel bir galibiyetle takımımızı hedefi olan yarıştaki sürece taşıyacağız." dedi.

        Yanal, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kamp döneminin ardından takımdan 11 futbolcunun ayrıldığını, 13 oyuncunun da geldiğini söyledi.

        Transferlerin çok ciddi bütçelerle yapıldığını aktaran Yanal, aldıkları oyuncuyu bir daha geri yollamamak üzere plan yapmaları gereken bir işle uğraştıklarını belirtti.

        Her takımın yabancı sayısını çıkardığını ifade eden Yanal, "13 ve 11 yabancısı olan var. 9 yabancıyı 6'ya düşüren var. Sadece biz ve transfer yasağı olan takımların dışındaki takımlar bunu istikrarlı ve düzgün bir şekilde kullandı. En iyisini, en doğrusunu bize en yatkınını ve isteyeni aldık. Bazı oyuncular geldi ve döndü. Bazı takımlarda da oynuyorlar. Bizi de isteyen ve bizimle birlikte bu yola baş koyacak karakterde oyuncuların buraya gelmesi gerekiyordu. Bu konuda büyük çaba harcayarak bu birlikteliği sağlayacak oyuncular aldık." ifadelerini kullandı.

        Yurt içi ve dışından mesajlar aldığını anlatan Yanal, takımın her yerde taraftarının bulunduğunu dile getirdi.

        Futbolun, insanları, ülkeyi ve birliği sağlayacak oyun olduğunu ifade eden Yanal, şöyle devam etti:

        "Bunu, saha içerisindeki başarımızla, saha çizgilerinde kalarak sahanın içindeki gücümüzü, centilmenlikle, misafirperverlikle futbolun gerektirdiği duruşu sağlayarak sonuca ulaşmak istiyoruz. Bizi bundan hiç kimse caydıramaz. Biz olumsuz gelişen hiçbir olaya cevap vermeyeceğiz. Hakemlerle ve takımlarla ilgili konuşmayacağız. Sadece işimize bakıp futbolu konuşacağız. Amed'in geleceğini ve başarılarını konuşacağız."

        Sonraki seviyenin Süper Lig olması gerektiğini anlatan Yanal, dışarıya açılan, büyüyen ve kurumsallaşmış takım yaratmak istediklerini anlattı.

        Yanal, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Bolu maçı öncesinde sayın valimizin tutumu hepimizi çok mutlu etti. Çünkü statta yaşanan tüm olumsuzlukların hesabını soracağını ve bunun karşılığında buranın en iyi şekilde Diyarbakır'a yakışacak şekilde yapılacağının sözünü verdi. İletişimde olmamız gerektiğini söyledi. Bu sahada maç oynanır, oynanmaz hepimiz tartışabiliriz. Bunun sorumluluğunu çekenler mutlaka bunun bedelini öderler. Biz de bu sahada oynayacağız. Taraftarımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Hangi koşul olursa olsun burada oynamak bizim için çok önemli. Oynayacağız ve güzel bir galibiyetle takımımızı hedefi olan yarıştaki sürece taşıyacağız. Süreç çok uzun. 5 maç bitti, 30 maçımız var. Süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Bir transfer dönemi daha var. Buradaki takımı 23-24 oyuncuyla tutup, kadro şişkinliği yaratmadan birlikte kullanabileceğimiz takım haline getirip yukarıya taşımak zorundayız. Buna hepimizin ihtiyacı var."

        Kulüp başkan vekili Baran Durmaz ise Diyarbakır Stadyumunun zemininden dolayı ilk maçtan sonra maddi kayıplarının oluştuğunu kaydederek "Şu an itibarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne maddi yükümlülüklerle alakalı bir tazminat davası açacağız ve görev ihmalinden dolayı da savcılığa bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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