Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Özel atandı
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Mehmet Özel atandı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Mehmet Özel atandı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Doç. Dr. İhsan Solmaz'ın istifasının ardından yerine Doç. Dr. Mehmet Özel getirildi.
Solmaz da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailevi nedenlerden dolayı görevi bıraktığını, dahiliye uzmanı olarak eski görevine devam edeceğini belirtti.
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