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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Özel atandı

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Mehmet Özel atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:53
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Özel atandı
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Doç. Dr. Mehmet Özel atandı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Doç. Dr. İhsan Solmaz'ın istifasının ardından yerine Doç. Dr. Mehmet Özel getirildi.

        Solmaz da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailevi nedenlerden dolayı görevi bıraktığını, dahiliye uzmanı olarak eski görevine devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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