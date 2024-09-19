İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine, çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine, organize suç örgütlerine, tüm suç odaklarına karşı operasyonlar yürütüyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Yerlikaya, programdaki konuşmasında, ecdadın bin yıldır bu toprakları, sevinci, hüznü, derdi, kaderi bir kılarak vatan yaptığını belirtti.

Milletin Anadolu'yu vatan yapan inancının temelinde "gaza ruhu" olduğunu dile getiren Yerlikaya, bu ruhla Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusunda bir olanların Anadolu'nun kapısını açtığını, bu vatanı yurt yaptığını anlattı. Yerlikaya, "Dünyanın 34 farklı ülkesinde, 78 şehitliği olan milletimiz, şehadeti ve gaziliği en yüce makam bilir. Kutsal vatan toprağımız, semada dalgalanan al bayrağımız, anadan, yardan, serden geçen şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bize düşen görev ve sorumluluk, bu kutsal emanetlere sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, 103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde unutulmayacak bir tarih yazıldığını dile getirerek, ordunun o zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ile mareşallik rütbesi tevcih edildiğini söyledi. Dün Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Kore, Kıbrıs'ta, bugün sınır boylarında, Afrin, El Bab, Cerablus'ta görev başında bulunanların aynı ruhun ve ecdadın evlatları olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayrağımızı yere düşürmeyen, canından geçen ama vatanına namert eli değdirmeyen şehitlerimize ve gazilerimize selam olsun. Ne vatanımız ne de aziz milletimiz üzerinde oynanan oyunlar, kurulan tuzaklar son bulmadı. Birliğimize, kardeşliğimize ve beraberliğimize kasteden alçak teşebbüsler devam etti. Ancak 40 yılı aşkın bir süredir, bölücü terör örgütüne karşı Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mücadele eden, alçak emellerini başlarına geçiren, siz kahraman gazilerimizsiniz. 15 Temmuz gecesi halkımızın üzerine kurşunlar yağdıran, tanklarla üzerine yürüyen hain FETÖ'ye geçit vermeyen kahramanlarımız var. Göğsünü bu millete ve devlete siper edenler var. Evet bu isimsiz kahramanlar, tarihi destanlarla yazan kahramanlar sizlersiniz. Sizlerde vücut bulan şuur, milletimizi ebedi var kılan iradedir, ruhtur. Allah hepinizden razı olsun."

- "Gazilerimizin yüreği Diyarbakır Surları gibi yücedir" Gazilerin milletin övünç ve gurur kaynağı olduğunu anlatan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gazilik ünvanı ne bir maddi değerle ne de dünyevi bir payeyle ölçülebilir. Sizlerin temsil ettiği değer, nesillerden nesillere rehberlik edecek, yolumuzu aydınlatacak bir mirastır. Gençliğini ve istikbalini, devleti ve milleti uğruna feda eyleyen kahramanlarımız bilsinler ki, emanetleriniz emanetimizdir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme gayretlerimizin en büyük dayanağı, vatan, millet ve bayrak aşkıyla görev yaparken şehadete eren yiğitlerimizin manevi mirası ve onur timsali gazilerimizin kahramanlık ruhudur. Bizim gazilerimizin yüreği Diyarbakır Surları gibi yücedir."

Şehitlerin kanlarını yerde bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını, gazilerin sözünü yere düşürmediklerini ve düşürmeyeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Bu uğurda, Bakanlık olarak 600 bin personelimizle ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, yorulmadan, usanmadan, büyük bir gayretle ve vatan aşkıyla çalışıyoruz. Milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine, çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine, organize suç örgütlerine, tüm suç odaklarına karşı operasyonlar yürütüyoruz. Biliyoruz ki, bu mücadelede milletimizin desteği ve duası bizlerledir. İstanbul, Ağrı, Diyarbakır bizlerledir, tüm Türkiye bizlerledir." dedi.

Bakan Yerlikaya, vatanın birliğini korumak, esenliğini sürdürmek, şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmak için azim ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi. - "Allah ayağınıza taş değdirmesin" Vali Murat Zorluoğlu da Türkiye'nin bekası, milletin birliği, beraberliği ve kardeşliğin muhafazası için görev yaparken canlarını ortaya koyan gazilere şükranlarını arz ettiğini, şehitleri de rahmet ve minnetle andığını söyledi. Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz.' diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Gazilerimiz temsil ettikleri değerlerin bilinciyle, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmeye devam ediyor. Ülkemizin birliği ve beraberliğinin muhafazası, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için şu anda sınır ötesinde, sınır boylarında, kırsalda, şehir merkezlerinde görev ifa eden askerimize, jandarmamıza, polisimize, güvenlik korucularımıza buradan niyazım şudur, Allah ayağınıza taş değdirmesin."