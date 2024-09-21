Diyarbakır'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı, 1'i bebek 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.
B.Y'nin kullandığı 33 K 0067 plakalı otomobil, Mahabad Bulvarı Tekel Kavşağı'nda, S.G. yönetimindeki 21 M 0129 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Kazada, iki araçta bulunan 1'i bebek 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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