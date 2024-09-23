Almanya'ya kaçarken yakalanan teröriste 23 yıl 7 aya kadar hapis istemi

Almanya'ya kaçmaya çalıştığı sırada Kayseri'de yakalanan Suriye uyruklu PKK'lı terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 8 aydan 23 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Diyar Berekat hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve yaptığı terör saldırıları hakkında detaylı bilgiye iddianamede yer verildi.

İddianamede yer alan araştırma raporunda, sanığın kullandığı sosyal medya hesabında 2017 ve 2022 yılları arasında, kendisiyle beraber terör örgütü PKK/YPG'de faaliyet gösteren teröristlerin fotoğrafını paylaştığı tespit edildi.

İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında, şöyle denildi:

"Silahlı terör örgütüne üye olmak suçunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesinde düzenlendiği, örgüt üyeliği için örgüt ile bağ kurup örgüt amacı doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik gösteren faaliyetlerde bulunmak gerektiği, ikrarı ile de sabit olduğu üzere şüphelinin, 2016'ta terör örgütü PKK/YPG'ye katılım sağladığı, örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, kendisi ile birlikte örgüt içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarını teşhis ettiği, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten silahlı örgüt mensuplarını paylaşmak suretiyle üzerine atılı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."