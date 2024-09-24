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        Diyarbakır'da depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidinin yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş'ın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:24
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        Diyarbakır'da depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidinin yargılanmasına devam edildi
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        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş'ın yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yoldaş, avukatlar, depremde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

        Duruşmada, Yoldaş, eski savunmalarını tekrar ettiğini, üzerine isnat edilen suçu kabul etmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Mağdurlardan F.K, yıkılan binanın enkazında 9 saat kaldığını ve depremde 12 yakınını kaybettiğini belirtti.

        Binada kolon kesildiğine ilişkin bilgisinin olmadığını anlatan F.K, şunları söyledi:

        "Binanın altında kurulan tekstil atölyesinin olduğu bölgeden depremden önce moloz çıkarıldığını gördüm. Depremden sonra tekstil atölyesi sahibi gelip makine çıkardı. Bu makinenin kolon kesilmeden içeriye gireceğini düşünmüyorum. Kolon kesildiğini düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum."

        Diğer mağdur olan müştekiler ise depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini dile getirerek şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık Yoldaş'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Savunmaların ardından mahkeme, Yoldaş'ın tutuksuz halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        İddianamede, Sadullah Yoldaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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