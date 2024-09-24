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        Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:54
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        Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 42 ET 954 plakalı yakıt tankeri, merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır çevre yolu Viranşehir Kavşağı'nda Ahmet K'nin kullandığı 26 AGT 075 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Yaralılardan 2'si sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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