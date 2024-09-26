Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına psikodrama eğimi verildi

Kişinin empati yeteneği kazanmasına, güven duygusunun oluşmasına ve olumlu yönde değişimine imkan sağlamaya yönelik çalışmaları amaçlayan eğitim Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Ayfer Apaçık tarafından verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime 9 psikolog, 9 sosyal hizmet ve 1 çocuk gelişim uzmanı katıldı.

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