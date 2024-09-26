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        Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına psikodrama eğimi verildi

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan 19 sağlık çalışanına psikodrama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:21
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        Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına psikodrama eğimi verildi
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan 19 sağlık çalışanına psikodrama eğitimi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime 9 psikolog, 9 sosyal hizmet ve 1 çocuk gelişim uzmanı katıldı.

        Kişinin empati yeteneği kazanmasına, güven duygusunun oluşmasına ve olumlu yönde değişimine imkan sağlamaya yönelik çalışmaları amaçlayan eğitim Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Ayfer Apaçık tarafından verildi.

        Eğitim kapsamında anlatılanlardan yola çıkılarak katılımcılar arasından seçilen gönüllüler ile sahnede canlandırma yapıldı.

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