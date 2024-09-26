Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına psikodrama eğimi verildi
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan 19 sağlık çalışanına psikodrama eğitimi verildi.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan 19 sağlık çalışanına psikodrama eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime 9 psikolog, 9 sosyal hizmet ve 1 çocuk gelişim uzmanı katıldı.
Kişinin empati yeteneği kazanmasına, güven duygusunun oluşmasına ve olumlu yönde değişimine imkan sağlamaya yönelik çalışmaları amaçlayan eğitim Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Ayfer Apaçık tarafından verildi.
Eğitim kapsamında anlatılanlardan yola çıkılarak katılımcılar arasından seçilen gönüllüler ile sahnede canlandırma yapıldı.
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