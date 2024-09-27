Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzenlenen operasyonda, şüpheli bir süre yaşanan kovalamacanın ardından metruk bir binaya girdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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