Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, şüpheli bir süre yaşanan kovalamacanın ardından metruk bir binaya girdi.
Zanlı, polisten kaçarken 12 metre yükseklikteki merdiven boşluğundan atladı. Zemine düşen şüpheli yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırılan şüpheli tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin, 19 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.
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