Diyarbakır'da ambulans helikopter başından yaralanan 83 yaşındaki kadın için havalandı

Yapılan tetkiklerin ardından G.B'nin, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçede, kafasına isabet eden demir parçası nedeniyle yaralanan G.B, yakınları tarafından Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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