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        Diyarbakır'da ambulans helikopter başından yaralanan 83 yaşındaki kadın için havalandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başından yaralanan 83 yaşındaki kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:04
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter başından yaralanan 83 yaşındaki kadın için havalandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başından yaralanan 83 yaşındaki kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçede, kafasına isabet eden demir parçası nedeniyle yaralanan G.B, yakınları tarafından Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Yapılan tetkiklerin ardından G.B'nin, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

        İlçeden ambulans helikopterle alınan kadın, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

        Burada hazır bekletilen ambulansa alınan G.B, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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