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        Diyarbakır'da "Geleneksel Eğil Doğa Sporları Festivali" düzenlendi

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Geleneksel Eğil Doğa Sporları Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:58
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        Diyarbakır'da "Geleneksel Eğil Doğa Sporları Festivali" düzenlendi
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Geleneksel Eğil Doğa Sporları Festivali" düzenlendi.

        Valilik, Eğil Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, bisiklet turu ile başladı.

        Kaymakam Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak'ın startını verdiği bisiklet turunda katılımcılar, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu Ziyaret Tepesi mevkisinden itibaren pedal çevirmeye başladı.

        Katılımcılar daha sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Festival kapsamında bağ bozumu etkinliği de yapıldı.

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, toplanan üzümler odun ateşinde kaynatıldı. Elde üzüm suyu ile sanatçı Bedri Ayseli'nin seslendirdiği türküler eşliğinde, geleneksel yöntemlerle pestil hazırlandı.

        Vali Zorluoğlu, gazetecilere, Eğil'de Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğunu belirterek, ilçenin inanç turizmi açısından önemine işaret etti.

        Eğil'e özel bir önem verdiklerini dile getiren Zorluoğlu, ilçenin doğa turizmi anlamında da kıymetli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

        Zorluoğlu, etkinlik kapsamında bağ bozumu da yapıldığını anlatarak, "İlimiz genelinde yaklaşık 159 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılıyor. Eğil'de de yaklaşık 10 bin dekar alanda üzüm yetiştiriliyor. İl genelinde 100 bin tonun üzerinde üzüm rekoltesi gerçekleşiyor. Bu yıl da bereketli bir yıl. Üzümler toplandı, bağ bozumu yapılıyor. Bugün burada bunun törenini gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Diyarbakır'ın tarım şehri olduğuna işaret eden Zorluoğlu, ilin çok bereketli topraklara sahip olduğunu, kentte dün de Karpuz Festivali düzenlendiğini ifade etti.

        Zorluoğlu, sulama projelerinin de tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın Türkiye'nin tarım alanında en önemli illerinden biri haline geleceğini dile getirerek, buğdaydan mısıra, mercimekten pamuğa kadar çok sayıda üründe büyük miktarlarda üretim yapıldığını aktardı.

        Silvan Barajı ve bağlı olarak 7 alt barajın da tamamlanmasıyla tarımsal üretimin 2-3 kat artacağını belirten Zorluoğlu, şunları söyledi:

        "Diyarbakır, tarımla birlikte tarıma dayalı sanayinin de gelişmesiyle bir taraftan da eşsiz güzellikleri ve tarihi mekanlarının turizme kazandırılmasıyla önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ekonomik anlamda en müreffeh şehirlerinden biri haline gelecektir. Devam eden projeleri takip ediyoruz. Hem Valiliğimiz hem de bakanlıklarımız eliyle Eğil'de yeni projelerimiz var. Bu projeleri de hayata geçireceğiz."

        Etkinlikte daha sonra Dicle Su Sporları Kulübü Derneği ile AFAD üyesi dalgıçlar Dicle Baraj Gölü'ne dalış yaptı, gölde Türk bayrağı açıldı, kano etkinliği gerçekleştirildi.

        Festival, sanatçı Bedri Ayseli'nin verdiği konserle sona erdi.

        Festivale, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üzüm üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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