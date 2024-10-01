Diyarbakır'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden 153 kişi yararlandı

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 80 ve üzeri yaştaki vatandaşlara hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden (YAŞAM) 153 kişi faydalandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal bağlantılarını güçlendirmek ve sağlıklarını iyileştirmek için gerçekleştirilen faaliyetlerde amacın toplumun hayat kalitesini artırmak olduğu belirtildi.

Yaşlıların doğru bilgiye ve sunulan hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmanın gerekli olduğu bildirilen açıklamada, bunu sağlamak amacıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin (YAŞAM) hizmet verdiği kaydedildi.