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        Diyarbakır'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden 153 kişi yararlandı

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 80 ve üzeri yaştaki vatandaşlara hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden (YAŞAM) 153 kişi faydalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:43 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:45
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        Diyarbakır'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden 153 kişi yararlandı
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        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 80 ve üzeri yaştaki vatandaşlara hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden (YAŞAM) 153 kişi faydalandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal bağlantılarını güçlendirmek ve sağlıklarını iyileştirmek için gerçekleştirilen faaliyetlerde amacın toplumun hayat kalitesini artırmak olduğu belirtildi.

        Yaşlıların doğru bilgiye ve sunulan hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmanın gerekli olduğu bildirilen açıklamada, bunu sağlamak amacıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin (YAŞAM) hizmet verdiği kaydedildi.

        Merkezde, geriatri uzmanı, hemşire, gerontolog, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin görev yaptığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "80 yaş ve üzerindeki bireylere hizmet verilen merkezde, 11 aylık dönemde 153 vatandaşın takipleri yapıldı. Vatandaşların mevcut durumları değerlendirildikten sonra 3 aylık periyotlarla da kontrolleri de merkez tarafından yapılıyor."

        Açıklamada, Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşlanmasını sağlamak amacıyla sağlık hizmeti erişiminin kolaylaştırılması, tıbbi izleminin yanında koruyucu hekimlik uygulamalarının yapılması, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini sunan branşlar için sağlık tesisinde randevu alınması koordinasyonu amacıyla oluşturulan bir birim olduğu aktarıldı.

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