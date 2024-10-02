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        Diyarbakır'da narko-terör operasyonu

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda çıkan çatışmada 2 şüpheliden 1'i öldü, 4 çuvalda 120 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:42 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:42
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        Diyarbakır'da narko-terör operasyonu
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda çıkan çatışmada 2 şüpheliden 1'i öldü, 4 çuvalda 120 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice'nin Güldiken Mahallesi'nde narko-terör operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

        Operasyon esnasında 03.50 sıralarında arazide 2 şüphelinin tespit edildiği, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına ateş ederek karşılık verilmesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandığı ifade edilen açıklamada, yapılan incelemede üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti ve uzun namlulu silah olan bir kişinin öldüğünün tespit edildiği bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu kişinin yakınında bulunan 4 çuval içinde 120 kilogram kubar esrar ele geçirildiği belirtilerek, kaçan diğer şüpheliyi arama faaliyetlerinin devam ettiği, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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