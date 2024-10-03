Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "kan gütme saikiyle adam öldürme" ve "çocuğun kasten öldürülmesi" suçlarından 2018 yılından itibaren aranan ve haklarında müebbet ve 24'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y, F.Y. ve M.Z.Y'nin Ergani ilçesinin Kömürtaş Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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