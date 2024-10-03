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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:53
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kan gütme saikiyle adam öldürme" ve "çocuğun kasten öldürülmesi" suçlarından 2018 yılından itibaren aranan ve haklarında müebbet ve 24'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y, F.Y. ve M.Z.Y'nin Ergani ilçesinin Kömürtaş Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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