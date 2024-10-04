Diyarbakır'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

Burada hayvanlarla ilgili bilgi veren ekipler, görme engelli öğrencilere hediye verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekibi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, görme engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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