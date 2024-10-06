Diyarbakır'da sokakta silahla öldürülen kadının cinayet zanlısı yakalandı

Çalışmada, cinayet zanlısının, Kar'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.D. olduğunu belirleyen ekipler, olayın ardından sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçan failin izini, tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

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