Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da sokakta silahla öldürülen kadının cinayet zanlısı yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülen kadının cinayet zanlısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 09:03 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da sokakta silahla öldürülen kadının cinayet zanlısı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülen kadının cinayet zanlısı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta Hilal Kar'ın (33) sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında detaylı çalışma yürüttü.

        Çalışmada, cinayet zanlısının, Kar'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.D. olduğunu belirleyen ekipler, olayın ardından sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçan failin izini, tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

        Ekipler, kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlenen M.D'yi saklandığı barakaya düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da, AFAD'tan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordina...
        Diyarbakır'da, AFAD'tan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordina...
        Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta çocuklar Filistin'e destek için resim çizdi
        Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta çocuklar Filistin'e destek için resim çizdi
        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
        Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi aynı silahla intih...
        Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi aynı silahla intih...
        Silahlı kavgada 2 kuzeni öldüren şüpheli tutuklandı
        Silahlı kavgada 2 kuzeni öldüren şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da düzenlenen "9. Alimler Buluşması" başladı
        Diyarbakır'da düzenlenen "9. Alimler Buluşması" başladı