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        Diyarbakır'da TÜBİTAK Bilim Festivali düzenlendi

        Diyarbakır'da TÜBİTAK 4006 projelerinin sergilendiği "Bilim Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:15
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        Diyarbakır'da TÜBİTAK Bilim Festivali düzenlendi
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        Diyarbakır'da TÜBİTAK 4006 projelerinin sergilendiği "Bilim Festivali" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen festivalde, kentteki 92 okuldan 23'ünde uygulanan 46 bilim ve teknoloji projesi sergilendi.

        Öğrencilerin bilimsel düşünceyi ve yaratıcılığı ön plana çıkaran projeleri katılımcılardan ilgi gördü.

        Ar-Ge biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Balkan, gazetecilere, TÜBİTAK 4006 Destekleme Fuarlarına başvuran 92 okuldan 23'nün hazırladığı 46 etkinliğin bu alanda sergilendiğini belirterek, öğrencilerin geleceğe dair ümit verici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Balkan, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda gerçekleşen milli sanayi hamlesinden sonra öğrencilerimizin hem milli savunmaya hem de bilimsel çalışmalara ilgileri önemli ölçüde arttı. Bu ilgilerini de buradaki sergilerde görmekteyiz. Amacımız öğrencilerimizi hayata ve gelecekteki meslek alanlarına hazırlamak, bilime olan bakış açılarını geliştirmektir."

        Daha sonra öğrenciler projelerini tanıttı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de stantları gezerek, öğrencilerle görüştü, projelere ilişkin bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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