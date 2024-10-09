Diyarbakır'da lise öğretmeni taciz iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı

Kentte lise öğrencisi 17 yaşındaki K.A'nın kendisini taciz ettiği yönündeki şikayeti üzerine aynı okulda görevli öğretmen E.G. hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da bir lisede görevli öğretmen, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı.

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