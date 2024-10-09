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        Diyarbakır'da "Zerzevan Uçurtma ve Okçuluk Şenliği" düzenlendi

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Zerzevan Uçurtma ve Okçuluk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:13 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:13
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        Diyarbakır'da "Zerzevan Uçurtma ve Okçuluk Şenliği" düzenlendi
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Zerzevan Uçurtma ve Okçuluk Şenliği" gerçekleştirildi.

        İlçe Kaymakamlığınca, Cumhuriyet'in 101'nci yıl kutlamaları kapsamında, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen şenliğe öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AA muhabirine, Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ve 29 Ekim kutlamaları için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

        İlk olarak çocuklarla birlikte şenlik düzenlediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

        "101 uçurtma, 101'nci yıla özel etkinliğimiz gerçekleşti. Okçuluk, atıcılık etkinliğimiz var. Çocuklarımızla birlikte bu mutlu günde bir araya gelmek istedik. Tarihi bir mekanda onları ağırlayıp bu tarz etkinliklere vesile olmak bizleri de ayrı mutlu ediyor. Etkinliklerimiz durmadan, hız kesmeden devam edecek."

        Şenlik kapsamında film gösterimleri, futbol ve masa tenisi turnuvası gibi birçok etkinliği çoğaltarak devam edeceklerini bildiren Erdoğan, vatana, millete saygılı bireyler yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Daha sonra Kaymakam Erdoğan, çocuklarla uçurtma uçurdu, ok attı.

        Etkinliğe katılan yüzme eğitmeni Helin Betül Duran da, çocukların tarihle iç içe bir şenlikte yer almasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek,"Çocuklar hem güzel vakit geçiriyorlar, hem de Zerzevan Kalesi'ni gördüler" dedi.

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