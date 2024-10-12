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        Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

        Diyarbakır'da 12 yıldır aranırken Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:20
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        Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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        Diyarbakır'da 12 yıldır aranırken Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik planlı çalışmalar kapsamda "kasten öldürme" suçundan 31 Ocak 2012'den beri aranan cinayet zanlısı Ö.Ç, Bingöl'de bazı adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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