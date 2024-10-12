Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik planlı çalışmalar kapsamda "kasten öldürme" suçundan 31 Ocak 2012'den beri aranan cinayet zanlısı Ö.Ç, Bingöl'de bazı adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

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