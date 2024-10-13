Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasındaki silahlı kavgada, damat ve 1 akrabası öldü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 00:32 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasındaki silahlı kavgada, damat ve 1 akrabası öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür ailenin fertleri arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Aziz Mahmutoğulları Caddesi Genç İpekçi Apartmanı'nda henüz bilinmeyen nedenle Muhammed Ali Baran (29) ve eşi E.B. arasında yaşanan tartışmaya diğer aile fertleri de karıştı.

        Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, Muhammed Ali Baran ve akrabası Vedat Baran (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada, olaydan sonra kaçan E.B, annesi R.Ş. ve kardeşi A.Ş. (23) yakalandı.

        Olayla ilgili bir şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Kadın kılığında gelip silahını ateşledi
        Uçakta panik!
        Uçakta panik!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        Özbek ve yönetimi ibra edildi!
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        2 şüpheli kardeşi çıktı
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi

        Benzer Haberler

        'Boşanma' kavgasında kayınbiraderler, enişte ve yanındaki akrabasını öldürd...
        'Boşanma' kavgasında kayınbiraderler, enişte ve yanındaki akrabasını öldürd...
        Diyarbakır'da "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp Konferansı" düzenlendi
        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde "Bedri Ayseli Kültür Evi"nin açılışı y...
        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde "Bedri Ayseli Kültür Evi"nin açılışı y...
        Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
        Bingöl'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde renkli etkinlikler ve sergiler ziyare...
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde renkli etkinlikler ve sergiler ziyare...
        "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönd...
        "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönd...