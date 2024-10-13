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        Diyarbakır'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 22:22 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:23
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        Diyarbakır'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Batman-Diyarbakır kara yolunun Dicle Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 13 AAZ 960 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye (58) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan N.Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

        Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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