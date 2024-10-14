Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanan yaya hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Batman-Diyarbakır kara yolunun Dicle Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan N.Ö. (58) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Dicle Mahallesi mevkisinde dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 13 AAZ 960 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye (58) çarpmış, ağır yaralanan N.Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.