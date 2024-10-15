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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Milletimizin kanaati bizim yol haritamızın belirlenmesine ışık tutar dedik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:19
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Milletimizin kanaati bizim yol haritamızın belirlenmesine ışık tutar dedik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından 50'den fazla ili ziyaret ettiğini söyledi.

        Seçimin ertesi günü sandıktan çıkan sonuçları değerlendirmeye başladıklarını ifade eden Yılmaz, seçimin ardından tüm illeri gezdiklerini belirtti.

        Genel merkezde 31 Mart 2024 seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldığını ve yeni stratejiler belirlendiğini aktaran Yılmaz, "Yeni aksiyonlar belirlendi. Bu şehir ziyaretleri de bu programın bir parçası. Yeni stratejiler belirlendi. Milletimizin 31 Mart 2024 seçimlerinde yaptığı değerlendirmeyi adeta sandıkta bize talimat verircesine, konuşurcasına önümüz için bir yeni yol haritası olarak belirledik. Milletimizin ortaya koyduğu bu değerlendirmeyi öpüp başımızın üzerine koyduk. Milletimiz ne diyorsa doğrudur. Milletimizin kanaati bizim yol haritamızın belirlenmesine ışık tutar dedik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

        Yılmaz, bir araya geleceği partililerin görüş ve önerilerini dinleyeceğini sözlerine ekledi.

        Programa, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, partinin il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanları ve partililer katıldı.

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