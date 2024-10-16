Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

Ardından düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramada çok sayıda materyale el konuldu.

Ekipler, şüphelilerin güvenli sitelerin kopyalarını yaptıkları, bu sayede mağdurların güvenle para transfer etmelerini sağladıklarını tespit ederek, zanlıların yüzlerini kapatarak ve kapüşon takarak otomatik para çekme makinelerinden (ATM) para çektikleri anları kameralarla belirledi.

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