"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle 6. gününde sürüyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Festival kapsamında açılan sergilerin yanı sıra merkez Sur ilçesinde Hançepek Meydanı'nda oluşturulan çocuk köyünde birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar keyifli zaman geçiriyor.

Konserden sergiye, tiyatrodan atölyelere kadar geniş bir yelpazede etkinliklerle tüm yaş gruplarına hitap eden festivalin 6. gününde, saat 21.00'de Nevruz Parkı'nda Merve Özbey sahne alacak.