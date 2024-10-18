Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi

        Diyarbakır'da "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (AKUB), UMKE ve Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi işbirliğiyle merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nde "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte, gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrencilere, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilk yardım ve yangın konusunda bilgi verildi.

        AKUB Ekip Lideri Esra Kalay, AA muhabirine, okulların ve öğrencilerin depreme hazır olması amacıyla tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlikte, sınıflarda afet farkındalık eğitimi verdiklerini belirten Kalay, şöyle konuştu:

        "Hedefimiz Diyarbakır'da afet eğitimi almayan okul kalmamasıdır. Bu kapsamda 17 ilçe, merkez ve taşra teşkilatlarımızdaki tüm okullarımızın bu eğitimi almasını istiyoruz. Amacımız deprem farkındalık bilinci oluşturmak, afet bilinci kazandırmaktır. Bunu eğitimler ve tatbikatlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Ülke olarak depreme hazırlıklı olmalıyız. Bunun için eğitim şart diyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Türk tarihinin izleri 161 yıllık PTT pullarında
        Türk tarihinin izleri 161 yıllık PTT pullarında
        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi
        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi
        Diyarbakır'da depremde biri yıkılan 2 bloklu sitede "yapı farklılığı" ortay...
        Diyarbakır'da depremde biri yıkılan 2 bloklu sitede "yapı farklılığı" ortay...
        "Eğilli Kadınların ve Gençlerin Gastronomi Yolculuğu ile Güneydoğu Lezzetle...
        "Eğilli Kadınların ve Gençlerin Gastronomi Yolculuğu ile Güneydoğu Lezzetle...
        Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı