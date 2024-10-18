Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi

Diyarbakır'da "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (AKUB), UMKE ve Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi işbirliğiyle merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nde "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrencilere, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilk yardım ve yangın konusunda bilgi verildi.