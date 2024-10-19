Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde dijital sergiler yoğun beğeni topluyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar dijital sergilere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde dijital sergiler yoğun beğeni topluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar dijital sergilere ev sahipliği yapıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli ve renkli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

        Festival kapsamında merkez Sur ilçesinde tarihi Dağkapı 1 ve 2 Nolu burçta açılan "Cosmoscontact" adlı dijital sergi, uzay ve evren temalarını işleyen çarpıcı eserleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de de "Sonsuzluk Kapıları" adlı dijital sergi, katılımcılara modern teknolojiyi ve geleneksel mimariyi buluşturan yenilikçi bir deneyim sunuyor. Sergi, sonsuzluk teması etrafında kurgulanmış interaktif görseller ve projeksiyonlarla ziyaretçiler için büyüleyici görsel bir ortam hazırlıyor.

        Kentin tarihi mirasına ve modern sanatın gücüne dikkat çekilen sergilerle, şehrin kültürel zenginlikleri sanatseverlerle buluşturuluyor.

        Vatandaşlardan Güneş Düşünekli, festival kapsamındaki etkinlikleri sıkı bir şekilde takip ettiğini söyledi.

        Cosmoscontact sergisinden büyülendiğini belirten Düşünekli, "Sergiyi oluşturan çok güzel renkler, desenler mevcut. Hem Diyarbakır'ın Ongözlü Köprüsü hem de diğer tarihi unsurları çok güzel resmedilmiş. Bu tarz etkinliklerin kentimizde her zaman yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Helin Kazan da festival ile şehrin havasının değiştiğini dile getirerek, festival kapsamındaki etkinlikleri takip etmeye çalıştığını belirtti.

        Cosmoscontact sergisini gezdiğini aktaran Kazan, "Mutluyum, memnunum. Elimizden geldiğince var olan kaynakları, etkinlikleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretimde de ilk defa böyle bir sergiyle karşılaştım ve sergiyi çok beğendim." diye konuştu.

        Aynur Peker ise Diyarbakır'da düzenlenen kültürel faaliyetlerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Sonsuzluk Kapıları sergisi için tarihi Ulu Cami'ye geldiğini anlatan Peker, serginin çok güzel olduğunu söyledi.

        Peker, "Diyarbakır güzel bir şehir. Sonsuzluk Kapıları sergisine hayran kaldım. Merak edenleri bekliyoruz Diyarbakır'ımıza." dedi.

        - Atölye çalışmaları yapıldı, çocuklar için gösteriler sunuldu

        Bu arada, festivalde merkez Kayapınar ilçesinde Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde Mustafa Erdem ile "Pandomim Atölyesi" düzenlendi.

        Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde ise, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belgesel Eğitim Projesi Atölye Çalışmaları, Belgesel Sinema Atölyesi" Doç. Dr. Hakan Aytekin ve Bahriye Kabadayı Dal'ın katılımıyla düzenlendi.

        Sur ilçesinde Yenikapı Hançepek Meydanı'na kurulan Çocuk Köyünde de çocuklara yönelik, atölyeler, oyunlar ve tiyatro oyun etkinlikleri yapıldı. Lisanslı çocuk oyunları ve etkinlikleri ile Karagöz Gölge Oyunu, Nasrettin Hoca Müzikali gibi geleneksel etkinlikler çocuklarla buluştu.

        Çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı etkinlik çadırlarına çocuklar katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        DOSYA HABER - Kazdıkça 12 bin yıllık yaşamın izlerine ulaşılan tepe: Çayönü
        DOSYA HABER - Kazdıkça 12 bin yıllık yaşamın izlerine ulaşılan tepe: Çayönü
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Balkonun korkuluklarına çıkan çocuğu, 3'üncü kata tırmanarak kurtardı
        Balkonun korkuluklarına çıkan çocuğu, 3'üncü kata tırmanarak kurtardı
        Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi
        Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi