Diyarbakır'da "Cumhuriyet Şenlikleri" etkinliği yapıldı

Etkinlikler kapsamında, Hacivat ile Karagözle oyunu sahnelendi. Kaymakam Erdoğan, ilçe merkezinde gerçekleştirilen Halk Konseri ve açık sinema etkinliğini ilçe sakinleriyle birlikte izledi.

Kaymakam Zikrullah Erdoğan, etkinliklere katılan vatandaşlarla bir araya gelerek, gösterilen ilgiden dolayı çocuklara ve ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlamaları kapsamında ilçede başlatılan etkinlikler ilgi gördü.

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