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        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde katılımcılara çorba ikramı

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında her gün 1500 katılımcıya çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:10
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        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde katılımcılara çorba ikramı
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında her gün 1500 katılımcıya çorba ikramında bulunuldu.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Vakıf tarafından bu kapsamda merkez Sur ilçesindeki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi önünde her gün 1500 katılımcıya çorba ikramı yapıldı.

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