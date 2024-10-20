Vakıflar Bölge Müdürlüğünden "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde katılımcılara çorba ikramı
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında her gün 1500 katılımcıya çorba ikramında bulunuldu.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında her gün 1500 katılımcıya çorba ikramında bulunuldu.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Vakıf tarafından bu kapsamda merkez Sur ilçesindeki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi önünde her gün 1500 katılımcıya çorba ikramı yapıldı.
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